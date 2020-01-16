Смог в столице Кыргызстана периодически цепляет глаз, когда становится видимым. Осознание катастрофы у горожан пришло три года назад — именно тогда эко-активисты установили датчики измерения качества воздуха и сделали эту информацию публичной.

При больших концентрациях твердых частиц в небе появляется темно-серая дымка, снижая видимость всего вокруг. С балконов город кажется выцветшим — выхлопные газы от автомобилей наполняют его душным и серым облаком. И все это на фоне четырех дымящих колонн ТЭЦ, расположенных недалеко от центра Бишкека.

Бишкекчане время от времени чувствуют едкий привкус смога, от которого щиплет нос и горло. А что если загрязненный воздух можно не только учуять и увидеть, а, например, еще и услышать?

Журналистки «Клоопа» изучили почти восемь тысяч почасовых наблюдений о качестве воздуха за последние 11 месяцев. В данных содержится информация о концентрации в воздухе мелких и вредных для здоровья частиц. Это первое масштабное журналистское исследование о столичном смоге, которое сопровождается его озвучиванием.

В предстоящую минуту из динамиков пронесется почти год наблюдений о загрязнении воздуха — с февраля 2019 по январь 2020 года. Необычный интервал в 11 месяцев объясняется тем, что датчик, данные которого мы использовали, начал работать ранним утром 6 февраля прошлого года, поэтому у нас нет анализа за январь 2019 года.