Смог в столице Кыргызстана периодически цепляет глаз, когда становится видимым. Осознание катастрофы у горожан пришло три года назад — именно тогда эко-активисты установили датчики измерения качества воздуха и сделали эту информацию публичной.
При больших концентрациях твердых частиц в небе появляется темно-серая дымка, снижая видимость всего вокруг. С балконов город кажется выцветшим — выхлопные газы от автомобилей наполняют его душным и серым облаком. И все это на фоне четырех дымящих колонн ТЭЦ, расположенных недалеко от центра Бишкека.
Бишкекчане время от времени чувствуют едкий привкус смога, от которого щиплет нос и горло. А что если загрязненный воздух можно не только учуять и увидеть, а, например, еще и услышать?
Журналистки «Клоопа» изучили почти восемь тысяч почасовых наблюдений о качестве воздуха за последние 11 месяцев. В данных содержится информация о концентрации в воздухе мелких и вредных для здоровья частиц. Это первое масштабное журналистское исследование о столичном смоге, которое сопровождается его озвучиванием.
В предстоящую минуту из динамиков пронесется почти год наблюдений о загрязнении воздуха — с февраля 2019 по январь 2020 года. Необычный интервал в 11 месяцев объясняется тем, что датчик, данные которого мы использовали, начал работать ранним утром 6 февраля прошлого года, поэтому у нас нет анализа за январь 2019 года.
Что это было?
Скорее всего, вы впервые прослушали данные! Используя почасовые показатели качества воздуха, мы рассчитали средние значения за каждый день, а затем на их основании вывели среднее за неделю. После этого мы закодировали данные таким образом, что от колебаний показателей загрязненности меняются музыкальный инструмент, октава и тональность.
Прослушивание мелодии поможет понять масштаб экологической проблемы в Бишкеке. В отличие от природных катастроф и эпидемий, которые губят жизни людей вмиг, загрязненный воздух делает это незаметно. Уникальность мелодии в том, что это таймлапс прожитого года, в котором слышны отклонения качества воздуха от допустимых норм.
Что такое индекс качества воздуха?
Индекс качества воздуха — или air quality index (AQI) — это показатель, который отображает, насколько чист или загрязнен воздух в определенной местности. Шкала изменяется от 0 до 500 единиц и делится на шесть категорий: от хорошего до опасного. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязненности воздуха и наоборот. AQI, как и погода, меняется изо дня в день, и даже из часа в час.
Как правило, он измеряет содержание распространенного загрязнителя PM2.5 — частицы в воздухе, которые образуются от горящих веществ: выхлопных газов машин, сжигания древесины и угля, а также лесных пожаров. Ветер может раздувать частицы на дальние расстояния от источника и повышать концентрацию в других местах. С другой стороны, воздух становится особенно загрязненным в периоды застоя — при слабом ветре или полном его отсутствии.
Мы использовали данные датчика посольства США в Кыргызстане, который измеряет содержание PM2.5 на один кубический метр воздуха. Важно понимать, что эти данные говорят о качестве воздуха в этом конкретном месте. Вероятно, что в других районах Бишкека показатели могут отличаться, но даже анализ существующего массива данных помог выявить основные тенденции загрязненности воздуха в городе.
Так каким воздухом мы дышим?
В последние пару месяцев мы читаем множество новостей о катастрофически опасном воздухе в Бишкеке, когда значения AQI переваливают за 500. Проблема в том, что эта информация актуальна на конкретный час, хотя десятью минутами ранее или позже воздух мог нормализоваться и стать чище.
Если говорить о том воздухе, которым мы дышим в течение года, то все не так пугающе.
92
— среднее значение AQI за исследуемые 11 месяцев. Это считается приемлемым для здоровья. Но достаточно этому индексу подняться до 100, и воздух уже становится «нездоровым для чувствительных групп».
Воздух в апреле, мае и июне — самый чистый. В эти месяцы AQI в среднем держится на уровне 67.
Все меняется в конце октября. Воздух резко ухудшается и практически в три из четырех дней отопительного сезона остается загрязненным. Всего за весь год было 35 часов, когда воздух в Бишкеке становился «опасным для жизни». Все эти часы пришлись на отопительный сезон.
Напротив, в неотопительный сезон «нездоровый» воздух зафиксирован только в 6% случаев, в остальное время его качество «приемлемое».
Мы создали для вас календарь качества воздуха. В поиске вы можете выбрать один месяц, чтобы узнать о нем подробнее или несколько месяцев, чтобы сравнить. Например, июнь и ноябрь!
Когда лучше совсем не выходить на улицу?
Загрязнение воздуха имеет четкие тенденции в зависимости от времени суток. Мы проанализировали, на какие часы приходятся ежедневные минимальные и максимальные значения AQI. По нашим оценкам, дышать безопаснее всего с 6 до 9 утра — именно в это время AQI чаще всего достигает своих минимальных значений. Это самое хорошее время для нахождения на улице и проветривания помещений.
Качество воздуха резко ухудшается, начиная с 8 вечера и остается плохим до полуночи — в это время 70% значений AQI становятся максимальными. Любителям бега и прогулок на свежем, или в случае с Бишкеком, просто открытом воздухе, стоит избегать делать это вечером.
Мы бы жили дольше, если не они. Почему опасны PM2.5?
Частицы PM2.5 долгое время остаются в воздухе из-за своей легкости, что увеличивает вероятность их проникновения в легкие и кровеносную систему человека. Согласно исследованию, более 4 млн человек во всем мире погибли из-за загрязнения этими частицами в 2015 году. Высокое скопление PM2.5 в воздухе может привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям, раздражению глаз, кожным заболеваниям и раку.
Опасны не резкие скачки концентрации этих частиц, а долгое нахождение в местах с загрязненным воздухом. Средняя продолжительность жизни человека в Центральной Азии была бы почти на два года дольше, если бы качество воздуха соответствовало нормам Всемирной организации здравоохранения.
Что (не) делают власти?
Пока бишкекчане выходят на акции против смога, власти продолжают утверждать: «загрязнение воздуха в столице в пределах нормы», но все же признают, что в отдельных районах города воздух опасен для здоровья.
Более года назад правительство разработало проект плана из 33 пунктов по улучшению экологической ситуации в Бишкеке. Они предлагают сокращать количество машин и работать над снижением выбросов загрязняющих веществ. Звучит многообещающе, однако план до сих пор не одобрен.
При этом городские власти продолжают расширять автомобильные дороги и вырубать деревья.
От признания проблемы загрязненного воздуха до ее решения правительству может понадобиться не один десяток лет. А пока жителям столицы остается поджидать конкретного часа для безопасной прогулки на открытом воздухе, носить респираторные маски и закупаться очистителями воздуха.
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Авторы: Савия Хасанова, Евгения Михайлиди
Редакторы: Анна Капушенко, Эльдияр Арыкбаев, Бектур Искендер
Видео на данных: Бекжан Асылбеков
Верстка: Азиза Раимбердиева