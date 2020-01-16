Верховный суд Кыргызской Республики вынес окончательное решение по делу экс-зампреда «Росинбанка» (теперь «Керемет банк») Андрея Гойхмана. Его осудили на 9 лет со взысканием 489 миллионов сомов в пользу государства.

Верховный суд оставил в силе приговор городского и районного судов, которые приговорили Гойхмана к 9 годам заключения с конфискацией имущества и лишили его права занимать определенные должности в банковской сфере сроком на 3 года.

В высшей инстанции сообщили, что Гойхман также должен будет вернуть государству не уплаченные им налоги в сумме 489 млн. сомов.

«Росинбанк» работает в Кыргызстане с 2013 года. Российский инвестор «ИТБ Холдинг» выкупил 90 процентов акций убыточного госбанка «Залкар». Андрей Гойхман был зампредседателем правления банка с начала открытия банка в Кыргызстане. В качестве зампредседателя он давал комментарии журналистам вплоть до 2015 года.

В 2018 году финпол задержал Гойхмана по обвинению в легализации и отмывании преступных доходов. Ведомство утверждало, что нашло в «Росинбанке» «схему по отмыванию денег», с помощью которой легализовали свыше 3 млрд рублей. Ведомство возбудило три уголовных дела, а Гойхман был помещен в СИЗО.

В августе 2019 года ОАО «Росинбанк» был официально переименован в ОАО «Керемет Банк». Более 95% процентов акций банка принадлежат Национальному банку Кыргызстана.