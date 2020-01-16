Радио «Озодлик» (узбекистанская служба радио «Свобода») сообщило, что правоохранительные органы Узбекистана проводят проверку на оптовом рынке «Абу Сахий». Этот рынок упоминался в журналистском расследовании «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о контрабанде и коррупции на кыргызской таможне. Часть контрабандного товара, провозимого через Кыргызстан, оседала на этом рынке.

Прокуратура Ташкента подтвердила «Озодлику» информацию о том, что на оптовом рынке работает следственная группа — в том числе сотрудники узбекских Финпола и Налоговой службы. Возбуждены уголовные дела.

Журналисты связались с предпринимательницами, которых допросили правоохранительные органы по делу о торговом обороте на рынке до 2014 года, когда рынок возглавял зять бывшего президента Ислама Каримова, Тимур Тилляев.

Женщины сообщили, что следователи интересовались тем, каким образом они заказывали товар из Дубая и Турции через карго-службу «Абу Сахий», и сообщили об их участии в контрабанде.

Рынок «Абу Сахий» неоднократно упоминается в совместном журналистском расследовании «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP о коррупции на таможне и незаконном выводе более 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Китайский бизнесмен и информатор журналистов-расследователей Айэркен Саймаити рассказал о том, что рынок заработал еще в конце 90-х как проект Абдукадыра.

Абдукадыр владел им недолго и вскоре покинул Узбекистан. По возвращению он запустил свой торгово-транспортный бизнес, который назвал также «Абу-Сахий», чтобы поставлять товары на рынок, которым на тот момент владел Тимур Тилляев. Тилляев владел рынком вплоть до 2017 года.

По словам Саймаити, порядка 600 грузовиков компании «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Кыргызстаном и направлялись в Ташкент и далее в другие регионы.

Взятка за каждый грузовик, который чиновники нелегально пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов. Если использовать его оценку в 600 грузовиков в месяц, то ежемесячный доход составлял до 3 миллионов долларов.

Значительную часть товара разгружали в Кашгар-Кыштаке, на узбекской границе. Затем многие машины порожняком въезжали в Узбекистан по транзитным документам, а оставленный ими товар теперь можно было продать в Кыргызстане или отправить в Россию и Казахстан под видом кыргызских. Часть товаров оставляли на рынке Абу-Сахий.

Эта схема позволяла избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В 2018 году узбекские СМИ сообщили, что госбюджет Узбекистана в 2016-2017 годах недополучил от прибыли оптового рынка «Абу Сахий» 53,5 миллиона долларов, которые были выведены за границу. Согласно документам, после Тилляева рынок возглавил некий Акмаль Хусаинов, но местные СМИ сообщают, что истинный владелец рынка – иностранный инвестор, чье имя и форма собственности не разглашаются.

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