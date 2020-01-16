Суд без Атамбаева

Жоошев признал, что адвокаты Атамбаева готовы представлять его интересы без него.

«Мы об этом говорили в суде, чтобы без него проходили судебные заседания. Говорили, что мы будем представлять его интересы, потому что даже если он будет участвовать, ему не будут задавать вопросы. Ему не интересны показания свидетелей, которые вовсе не являются свидетелями какого-либо преступления», — говорит Жоошев.

Суд сначала отказывался удовлетворять ходатайство адвокатов, утверждая, что его участие обязательно. А потом из-за поведения Атамбаева все же принял аналогичное решение.

«Своим решением судья подтвердил нашу позицию по данному вопросу, что можно при различных обстоятельствах без него проводить. А судья до этого утверждал, что в любом случае он должен участвовать», — говорит адвокат.

«Не коррупция, а спецоперация»

Шамиль Атаханов

Жоошев настаивает, что Атамбаев не причастен к коррупции. Он указал на показания политика Шамиля Атаханова о том, что освобождение Батукаева не связано с коррупцией, это была спецоперация — и она провалилась.

«Доказательств, указывающих, что кто-то, чтобы извлечь материальную выгоду, выпустил из тюрьмы и создал условия для вылета Батукаева, в деле нет. В деле есть показания Шамиля Атаханова. Он говорит, что это была спецоперация по обмену Батукаева на Жаныша Бакиева», — говорит Жоошев.

Жаныш Бакиев — экс-глава Службы госбезопасности Кыргызстана и брат беглого президента Курманбека Бакиева. В Кыргызстане Жаныша заочно осудили на пожизненный срок, а Курманбека к 30 годам лишения свободы за применение оружия против протестующих 7 апреля 2010 года. Тогда погибли более 80 человек.

Жоошев утверждает, президент не имеет отношения к спецоперации, потому что «если это спецоперация, значит спецоперацию возглавлял Атаханов и ГКНБ».

«Атаханов говорит, что это была его идея — обменять Батукаева на Жаныша Бакиева», — говорит адвокат.

Жаныш Бакиев

Жоошев не считает, что обмен Батукаева на Бакиева незаконен.

«Я считаю, что это было законно, но не все спецоперации завершаются удачно. Если верить словам Атаханова, если исходить из его показаний, то здесь была спецоперация, которая успешно не завершилась», — говорит он.

Также юрист считает, что нет доказательств, что Батукаев не был болен лейкозом.

«На сегодня в материалах дела нет доказательств, опровергающих его болезнь, лейкоз. То есть они говорят, что он не был болен, но каких-либо заключений, экспертиз нету. Просто голословно утверждают, что не было. То, что он сегодня жив, это не означает, что он тогда не был болен. Возможно он уже не жив. Это всё должно быть доказано, а не на словах быть», — говорит адвокат. Жоошев утверждает, что в показаниях Атаханова Батукаев описывался как действительно больной человек.

По версии юриста, речь шла об экстрадиции Жаныша Бакиева, когда тот окажется на территории России. Но чтобы семья Бакиевых об этом не узнала, провели спецоперацию — но неудачную.

«Если хотели Жаныша Бакиева получить, значит они хотели реализовать интересы государства и народа. А при чем тут коррупция. Нет никаких доказательств того, что кто-то у кого-то брал деньги. Если обвинять людей в особо тяжком преступлении, то обвинение должно быть обосновано, нельзя голословно утверждать. Совокупность доказательств должна быть. А у них не то что совокупность, одного доказательства нет. Это полностью сфабрикованное дело. Пустышка, 28 томов макулатуры», — говорит адвокат Атамбаева.