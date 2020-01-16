Такой подход к организации, бросающий вызов институциональным конвенциям и иерархиям, — один из основных принципов феминистского культурного продакшена. Надо сказать, организаторки обращались за помощью к посольствам и международным организациям, но получали отказ, часто довольно откровенный: «ваша концепция слишком радикальна для нас». И эту реакцию очень важно отметить, для понимания того, что тот водораздел, который обозначила Феминнале, проходит не между «аутентичным», «традиционным» и «национальным» с одной стороны и «чуждым нашей культуре», «западным» и «привнесенным извне» с другой, а имеет универсальный характер противостояния между патриархатом и радикальным сопротивлением ему.

Что же такого радикального усмотрели в концепции Феминнале не только кыргызские мужчины с камчой в зубах, но и политкорректные посольские бюрократы? Главная тема выставки – невидимость. Невидимость разных аспектов женского существования, но в первую очередь – женского труда. Выставка была открыта 27 ноября и проработала семнадцать дней. Ни дата открытия, ни сроки работы выставки не случайны. Феминнале задумывалась как реквием по семнадцати женщинам, погибшим в страшном пожаре в московской типографии 27 августа 2016. Четырнадцать из семнадцати погибших были трудовыми мигрантками из Кыргызстана. Когда женщины становятся видимыми это раздражает мужчин. Особенно мужчин, имеющих ресурсы и власть.

Единственной «профессиональной» реакцией на выставку стало заявление Союза художников КР, в котором седовласые мужи из президиума «единодушно признали» перформанс Сэйвери «лишенным художественной ценности, вторичным, использующим банальные и устаревшие формальные приемы, давно утратившими свою актуальность».

Джули Сэйвери. Фото: Анна и Рустем Ильясовы

Этот комментарий вызвал у меня ассоциации с реакцией на культовую для феминистского искусства работу американской художницы Джуди Чикаго «Званый ужин» (1979). Впервые представленная публике в Бруклинском музее в Нью-Йорке в 1979 — ровно сорок лет назад до открытия Феминнале в Бишкеке — инсталляция Чикаго была названа ведущими арт-критиками-мужчинами «грубым», «клишированным» и «очень плохим искусством».

Своей художественной работой, представляющей празднично сервированный треугольный стол, Чикаго приглашала на мистический ужин тех, кто всю историю человечества оставался за кулисами подобных торжеств, готовил еду и накрывал на стол – женщин. Почетные гостьи трапезы — тридцать девять женщин, от мифических богинь древности до Вирджинии Вульф и современницы Чикаго художницы Джорджии О’Кифф.

Для каждой гостьи художница подготовила уникальный столовый прибор из салфетки, вышитой именем и символами жизненного пути героини, и расписной фарфоровой тарелки. Каждая тарелка была расписана индивидуально и отражала особенности каждой из приглашенных, но все росписи были объединены общим декоративным стилем, вдохновленным формами вульвы и бабочек. Треугольный стол был водружен на белый пол, выложенный из 999 треугольных плиток, на каждую из которых было нанесено женское имя. Таким образом, «Званый ужин» Чикаго увековечивал память 1038 героинь – вымышленных и реальных женщин, оставивших существенный след в истории и культуре человечества.

«Званый ужин», втоптанный в грязь критиками-мужчинами сорок лет назад, сегодня считается одним из главных художественных высказываний прошлого века, на десятилетия вперед определившим тематические, эстетические и политические векторы международного феминистского искусства. Бишкекская Феминнале, несмотря на отсутствие в экспозиции звездных имен, представила яркую панорамную картину современного фемискусства, в котором находят свое продолжение и развитие концептуальные и формальные силовые линии, начало которым было положено Джуди Чикаго и ее многочисленными соратницами.

«Это же легко» Клаудии Грюнинг. Фото: Анна и Рустем Ильясовы.

Экспозицию Феминнале открывает серия изящных черно-белых фотоколлажей «Это же легко» австрийской художницы Клаудии Грюниг, метафорично изображающая кажущийся легким и быстрым женский обслуживающий труд как попытку поймать на лету хрупкую фарфоровую вазу.

«Женщины удобные в быту, но слабые в профессиональном плане» Анны Карпенко. Анна и Рустем Ильясовы

Проект беларусской художницы Анны Карпенко «Женщины удобные в быту, но слабые в профессиональном плане» оперирует не метафорами, а языком цифр и фактов, что не делает его менее изящным. Серия стильных постеров-инфографик дает визуальное представление статистически зафиксированному гендерному неравенству в Беларуси. Например, женщины составляют больше половины профессорско-преподавательского (54,9 %) и студенческого (53,7%) состава беларусских университетов, но 90,4% ректоров вузов в Беларуси – мужчины.

Использование в качестве основных эстетических элементов скатерти, салфеток и посуды, а также обращение к декоративно-прикладным техникам и делало в глазах критиков-мужчин «Званый ужин» «грубым и плохим искусством». Однако для Чикаго выбор именно этих элементов носил концептуальный и политический смысл. Утварь как один из основных предметов женского бытия и «чисто женские» вышивка и роспись по фарфору переосмысливались художницей как формы творческого выражения женской субъективности, достойные такого же внимания и уважения как «чисто мужские» и, соответственно, относящиеся к высокому искусству, живопись и скульптура.

«Мой изумрудный остров» Анны Филипс. Фото: Анна и Рустем Ильясрвы

Следуя этой традиции феминистской эстетики, многие художницы-участницы Феминнале используют в своих работах текстиль, посуду и другие бытовые предметы, а также обращаются к разным декоративно-прикладным техникам. Среди самых ярких в этом смысле работ – серия мозаичных панно «Мой изумрудный остров» австралийской художницы, живущей в Бишкеке, Анны Филипс. Свои красочные мозаики Филипс создает из пластиковых бутылок от шампуней и других косметических средств.

Из обрезков и лоскутков ткани, собранных в одном из многочисленных бишкекских швейных цехов, художницы Нелля и Мариэль Джаманбаевы собрали портрет-инсталляцию швеи под названием «Легкая промышленность».

Швейная индустрия — одна из основных в экономической структуре современного Кыргызстана. Практически 100% работниц этой сферы — женщины. Несмотря на камерность и почти эфемерность, созданный художницами образ работницы-швеи кажется монументальным и вызывает ассоциации с одной из красивейших бишкекских мозаик «Тебе, родина, наш труд» (1984) Теодора Герцена, украшающей фасад бывшей швейной фабрики им. ВЛКСМ, в которой и сейчас продолжают трудиться швеи, но уже — в частных цехах.

Важная тема для феминистского искусства – насилие в отношении женщин. Феминистки понимают насилие над женщинами ни как крайнюю форму бытового конфликта между индивидами, а как структурное явление, поддерживаемое и оправдываемое властными институтами и структурами, такими как «нация», «традиция» и «религия».

«Ответственная» Надежды Мицкевич. Фото: Анна и Рустем Ильясовы

Яркой иллюстрацией структурного характера насилия стал эпизод во время скандала вокруг Феминнале, когда один из разгоряченных патриотов преследовал организаторок выставки и требовал «принести извинения кыргызскому народу». Насильник никогда не бьет свою жертву «просто так», а всегда — во имя «традиции», «веры» и «отечества». Это пересечение насилия и институтов власти демонстрирует в своей графике «Ответственная» украинская художница Надежда Мицкевич. Четыре эскиза для печатей, на которых в обрамлении из традиционного украинского узора изображены улыбающиеся женщины в национальных нарядах, на теле которых оставила свои «печати» — синяки и ссадины — рука насильника.

«М3: Мартовский мирный марш» Альбины Блиновой. Фото: Анна и Рустем Ильясовы

Не обходит стороной Феминнале и главный для Чикаго мотив – восстановление справедливости в отношении женского вклада в историю, через увековечивание памяти женщин прошлого и фиксацию достижений женщин-современниц. Живописное полотно Альбины Блиновой «М3: Мартовский мирный марш» запечатлевает еще одно важное событие прошлого года – женский мирный марш 8 марта, вызвавший не менее бурную реакцию чем Феминнале, и ставший важной вехой для кыргызского женского движения.

Блинова не следует эстетическому кредо Чикаго и для своего проекта выбирает «мужской» и солидный медиум масляной живописи (на всей выставке всего две живописные работы), который как бы сообщает изображаемому событию особую важность и значительность. Однако, как и для Джуди Чикаго, для самой художницы, которая только начинает свой путь в искусстве, будучи студенткой художественного училища им. Чуйкова, эта картина не только эстетический жест, но и политический. Картину Блинова написала по фотографиям с марша, после того, как против него выступили национал-патриоты. Используя свои художественные навыки живописца, художница решила поддержать организаторок и участниц марша, написав их коллективный портрет.

Работа Блиновой своей еще не уверенной манерой и стремлением художественно зафиксировать и осмыслить современность напомнила мне одну из ранних картин классика кыргызского искусства Гапара Айтиева — «Физкультурники» (1936), которую сам художник описывал так: «Я хотел дать образ новой, свободной кыргызской молодежи».

Гапар Айтиев. «Физкультурники», 1936 год.

Критики того времени отмечали смелость, с которой Айтиев изобразил атлетически сложенных мужчину и женщину в спортивной одежде. Учитывая, что цензуре министра культуры на Феминнале подверглись все работы, содержавшие даже минимальный намек на изображение или обсуждение телесности, и эта работа классика скорее всего была бы вынесена из музея на носилках, окажись она в числе экспонатов выставки.

«Физкультурники» довольно ясно дают понять на чьей стороне в спорах о Феминнале был бы Гапар Айтиев, чье имя, кстати, и носит оскверненный феминистками «храм искусства». Между тем, в течение семнадцати дней работы выставки, которые кроме экспозиции включали артист-токи, воркшопы, кинопоказы и другие события, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева из провинциального и мало кому интересного «храма искусств» превратился в то, чем и должен быть современный музей – прогрессивную культурную площадку, на которой обсуждаются самые актуальные и противоречивые общественные проблемы. Такого наплыва посетителей музей не видел уже давно, а возможно и никогда. И в этом, а не в скандале и высочайшем внимании, главная победа организаторок Феминнале.