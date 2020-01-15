Руслан Матраимов, брат экс-замглавы таможни Раима Матраимова, написал заявление на журналистов «Клоопа», снимавших с дрона заброшенное здание в центре Оша.

Милиция сразу же отреагировала и за последнюю неделю допросила пятерых людей, причастных к съёмке, включая троих сотрудников «Клоопа» и студента школы журналистики.

Было начато досудебное производство по возможному нарушению статьи 186 о неприкосновенности частной жизни: недалеко от заброшенного здания, о котором журналисты «Клоопа» снимали сюжет, по случайному стечению обстоятельств оказался дом Руслана Матраимова.

Мы уверены в том, что наша съёмка в Оше 9 января никоим образом не нарушила статью 186, и хотя на некоторых кадрах дом Руслана Матраимова виден далеко на заднем плане, в целом из нашего видео об этом объекте можно узнать не больше деталей, чем, например, из спутникового изображения сервиса Google Maps.

Эта съёмка никак не была связана с деятельностью семьи Матраимовых и с расследованием, которое «Клооп» выпустил вместе с радио «Азаттык» и OCCRP в ноябре прошлого года: Раим Матраимов был одним из его фигурантов.

Через три недели после выхода того расследования, семья Матраимовых подала в суд на «Клооп», «Азаттык» и издание 24.kg, которое выпустило пересказ расследования.