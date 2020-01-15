Действия милиции по проверке заявления в отношении журналистов «Клоопа» выглядят как имитация деятельности и, по сути, являются злоупотреблением правом. Так прокомментировал медиапредставитель Акмат Алагушев допрос в УВД Оша студента школы журналистики «Клоопа», присутствовавшего на съемке заброшенного здания 9 января.

Сотрудники «Клоопа» сообщили на допросе, что 9 января выехали на съемки заброшенного здания по адресу Ленина 308. По предварительной информации, это здание было построено незаконно. Журналисты не раз отправляли запросы на счет этого здания — документы передали милиции. Более того, для подтверждения этих сведений на допросе журналисты показали следователю видео на телефоне.

«В чем необходимость взятия со студента школы подписки о неразглашении? Ведь дело не секретное и не содержит тайны следствия», — задается вопросом адвокат.

«Подписку они берут явно не ради сохранения тайны следствия, ведь они пока только проводят проверку, и еще неизвестно будет ли дело. А если будет прекращение досудебного производства за отсутствием события преступления? Что, как мы ранее отмечали, скорее всего, и произойдет, поскольку распространения их частной жизни не было. О каком неразглашении на стадии регистрации в ЕРПП вообще может идет речь?» — отмечает он.