Главного редактора издания «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева вызвали на допрос в военную прокуратуру.

Как сообщила журналистка Динар Турдугулова, Сартбаева допрашивают из-за материалов о вице-премьере-министре Женише Разакове. По словам Тудругуловой, ее тоже вызывали на допрос по этому делу.

«Интересно, что они у Сартбаева спрашивают уже три часа? Кстати, меня тоже по телефону вызывали на допрос, сказали: “Вам, оказывается, поступали сведенья о Женише Разакове в прошлом году. Зайдите к нам на пять минут”. Боюсь, вдруг арестуют…», — сообщила она.

В пресс-службе генпрокуратуры «Клоопу» заявили, что уточняют по какому вопросу Сартбаева вызвали на допрос.

В августе 2019 года Разаков подал в суд на газету «Азия Ньюс» за материал о его якобы связи с разведкой Таджикистана. Разаков потребовал с издания компенсацию в 10 млн сомов.

Кроме того, он собирался подать в суд на депутатов за то, что они с трибун парламента заявили о причастности Разаков к таджикским спецслужбам.

В апреле прошлого года ГКНБ и правительство опровергли причастность Разакова к таджикским спецслужбам. Эти слухи появились после конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана — Разаков возглавлял делегацию Кыргызстана во время переговоров.