Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев утверждает, что правительство «строго» запретило госслужащим и администрации госпредприятий привлекать к предвыборной агитации студентов, врачей и государственных работников.

Вице-премьер-министр заявил, что запрещено любое вмешательство в работу избирательной комиссии должностными лицами исполнительной власти, госадминистрации и органов местного самоуправления.

«В нашей современной истории это первый опыт мирной, официальной передачи власти. Поэтому мы уделяем огромное внимание чистоте этих выборов, чтобы завтра никто не мог поставить под сомнение справедливость предстоящих выборов», — сказал Зилалиев.

Ранее 14 сентября глава айыл окмоту в Араванском районе Ошской области призвал жителей голосовать за кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

После собрания, Файзуллаев сказал в интервью «Азаттыку», что «это была не агитация, а благодарность правительству за их работу».

Координатор ЦИКа по Ошскому региону Расулбек Кадыров сказал «Азаттыку», что за такие действия Файзуллаеву вынесут предупреждение.

Также в интернете была опубликована аудиозапись, на котором якобы преподаватель КГЮА призывает студентов голосовать за Жээнбекова. В противном случае, педагог угрожала отчислением.

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