Бишкекский «Дордой» обыграл ошский «Алай» в финале Кубка Кыргызстана в серии пенальти со счетом 4:3. В основное и дополнительное время команды не смогли открыть счет в матче.

Со стартовым свистком футболисты «Алая» провели несколько неудачных атак, которые привели к угловым. Оправившись от натиска соперника, «Дордой» пришел в себя и начал действовать увереннее в нападении.

Самый опасный момент в начале матча создал игрок столичного клуба Павел Сидоренко. Он нанес лихой удар с лета, но мяч прилетел точно в руки голкиперу «Алая» Абдуазизу Макхамову.

Затем у «Дордоя» была пара хороших моментов, но Зарифу и Бекжан Сагынбаев не смогли открыть счет в матче.

У «Алая» в атаке дела шли не очень хорошо. А у соперника напротив — в середине первого тайма футболисты «Дордоя» имели прекрасные шансы для взятия ворот, но мяч никак не хотел лететь в сетку.

В втором тайме «Алай» выглядел немного лучше и смог реализовать пару атак. В составе ошской команды активнее других играл гвинейский нападающий Алиа Силла.

На 54-й минуте Владимир Веревкин опасно замыкал головой навес с фланга, но «Дордой» выручил вратарь Валерий Кашуба. Чуть позже мог забивать Зарифу с подачи Жыргалбек уулу Кайрата, но он пробил мимо с нескольких метров до ворот.

До конца основного времени у «Дордоя» были очень хорошие шансы отправить мяч в сетку ворот, однако вратарь «Алая» Абдуазиз Макхамов был надежен.

Девяносто минут прошли, а счет на табло не изменился — 0:0. Команды сыграли два дополнительных тайма, в которых также победитель не определился.

Далее футболисты по очереди подходили к одиннадцатиметровой отметке чтобы нанести точный удар. В итоге голкипер «Дордоя» два раза отразил пенальти и принес победу своей команде.

«Дордой» 0(4) – 0(3) «Алай» (серия пенальти)

В рамках финала Кубка Кыргызстана по футболу эти команды встретились в третий раз. «Дордой» выиграл свой девятый трофей в турнире. У «Алая» же всего один кубок при шести играх в финале.

В 2013 году «Дордой» также в серии послематчевых пенальти выиграл кубок у ошской команды. А в финале 2016 года бишкекский клуб переиграл «Алай» благодаря голу Дэвида Тэтте.

Также принципиальные соперники уже встречались друг с другом в рамках Кубка АФК-2017. Тогда в первом матче в Бишкеке «Дордой» выиграл у «Алая», забив на последних минутах единственный гол в матче.

В ответной встрече в Оше хозяева обыграли столичных клуб со счетом 5:4. Однако этот матч не имел большого значения, так как кыргызские клубы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира за два тура до окончания групповой стадии.

На пути к финалу Кубка Кыргызстана бишкекчане одолели «Наше», «Кара-Балту» и «Абдыш-Ату». Ошскому клубу в ранних стадиях турнира противостояли «Майлуу-Суу», «Алай-2» и «Нефтчи».

В случае победы в сегодняшнем матче «Алай» мог бы установить уникальное достижение — «золотой хет-трик», выиграв ТОП-Лигу, Суперкубок и Кубок страны в один год.

Фото: ФК «Дордой»

