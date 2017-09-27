Городской суд Майлуу-Суу 25 сентября осудил троих обвиняемых в групповом изнасиловании и удержании женщины в течении недели. Трое обвиняемых в изнасиловании получили тюремные сроки от 8 до 13 лет, а последнего обвиняемого оправдали.

По решению Майлуу-Суйского городского суда, одного из обвиняемых приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Его признали виновным по трем статьям: «Изнасилование, совершенное группой лиц», «Незаконное лишение свободы» и «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Осужденный свою вину отрицает и планирует подать апелляционную жалобу.

Двум другим подсудимым дали по восемь лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Их признали виновными по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц».

Они также отрицают свою вину и собираются обжаловать приговор.

Еще одного подсудимого, которого обвиняли по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы», оправдали.

По мнению суда, он не присутствовал при изнасиловании.

Реакция местных жителей

Местные жители возмутились решением суда оправдать одного из обвиняемых. По их мнению, осужденным в изнасиловании вынесли «мягкий приговор».

Они считают, что оправданный мужчина избежал наказания из-за «влиятельных родственников».

«Когда пострадавшая женщина давала показания против них, она говорила, что все они ее насиловали, все издевались. А сейчас она пропала и в городе поговаривают, что она умерла, слишком измучили они ее», — сказала одна из местная жительница.

Однако в УВД Джалал-Абадской области опровергли смерть пострадавшей. По информации милиции, она вернулась в родное село Кок-Таш.

По словам активистов, другие женщины пострадавшие от насилия этих мужчин, узнали их. Но из-за влияния родственников подсудимых, они отказались сотрудничать со следствием.

Изнасиловали, избили и обрили налысо

По словам местных жителей, четверо мужчин в Майлуу-Суу поочередно насиловали женщину неделю, а потом обрили ее налысо.

Женщину похитили 18 мая 2017 года трое мужчин в возрасте 35-40 лет. Похитители держали женщину в квартире многоэтажного дома.

Спустя неделю истязаний, женщина сумела сломать замок от двери и сбежала. Она сразу же обратилась в милицию.

В милиции зафиксировали множественные травмы на ее теле, а ее саму госпитализировали в хирургическое отделение Майлуу-Суйской городской больницы.

По горячим следам милиция задержала троих мужчин — 43-летнего жителя города Майлуу-Суу, 22-летнего жителя села Көк-Таш и 36-летнего жителя села Бүргөндү. Позже задержали еще одного.

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