Центризбирком 26 сентября подтвердил отмену регистрации кандидата Камчыбека Ташиева на должность президента. Ташиев подал свое заявление о желании прекратить борьбу за пост президента 25 сентября.

На заседании ЦИКа 26 сентября было принято решение об отмене регистрации Камчыбека Ташиева в качестве кандидата в президенты страны — политик сам подал заявление.

Ранее Ташиев заявил о своей поддержке кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова и обещал уйти из оппозиции.

По словам Ташиева, он сделал это ради сохранения «стабильности и спокойствия» в стране.

Объединение с другими политиками

В августе 2017 года Ташиев объединился с тремя кандидатами на пост президента — Адаханом Мадумаровым, Ахматбеком Келдибековым и Бакытом Торобаевым — в партию «Кайра жаралуу».

Политики заявляли, что выдвинут единого кандидата от партии на выборах.

Съезд новой партии, на котором должны были озвучить имя кандидата, назначили на 11 сентября.

Однако Торобаев заявил, что съезда нового альянса не будет так же, как и не будет единого кандидата.

Позже Торобаев вступил в альянс с другим кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым, а Келдибекова Центризбирком отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости.

Мадумаров же объявил о том, что ведет переговоры с Бабановым и Сариевым.

Камчыбек Ташиев как оппозиционер

Камчыбек Ташиев был одним из главных оппозиционных политиков после революции 2010 года, до которой он занимал пост министра чрезвычайных ситуаций.

На парламентских выборах 2010 года его партия «Ата-Журт» заняла неожиданное первое место, что позволило ему стать депутатом.

Ташиев славился националистической риторикой — он, к примеру, заявлял, что на должность главы правительства должен назначаться «чистокровный кыргыз».

В начале октября 2012 года политик со своими сторонниками проводил митинг за национализацию золоторудного месторождения Кумтор возле здания парламента в Бишкеке.

При попытке ворваться в здание парламента протестующих разогнали сотрудники правоохранительных органов.

Ташиева обвинили в покушении на захват власти. Суд признал его виновным по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и приговорил к 1 году и 5 месяцам тюрьмы.

Однако политик остался на свободе, потому что истек срок его заключения.

В августе 2013 года Центризбирком досрочно снял с Ташиева депутатские полномочия.

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