УВД Джалал-Абадской области сообщило, что трое мужчин в городе Майлуу-Суу неделю удерживали женщину в квартире — насиловали и избивали, а позже побрили налысо. После того, как ей удалось выбраться, она написала заявление в милицию, и троих подозреваемых задержали.

Правоохранители сообщили, что жительница села Кок-Таш Сузакского района 18 мая пыталась поймать такси, чтобы доехать до города Джалал-Абад. Как утверждает женщина, она стояла на остановке, когда проезжавшие в машине трое мужчин предложили ее подвезти.

По версии следствия, когда женщина села в машину, мужчины начали ее избивать. Они привезли ее в квартиру в городе Майлуу-Суу, где поочередно насиловали на протяжении недели, избивали и побрили налысо.

«Женщина сумела взломать замок и сбежать. После этого она отправилась в отделение милиции и написала заявление. У пострадавшей наблюдались травмы различной степени тяжести, ее сразу же госпитализировали», — рассказали Kloop.kg в УВД Джалал-Абадской области.

Все трое задержаны на два месяца и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. На них возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы». Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу.

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