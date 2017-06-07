Специализированный межрайонный суд Алматы заочно приговорил бывшего главу совета директоров казахского БТА Банка Мухтара Аблязова к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка.

Аблязова признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом, в хищении, отмывании и незаконном использовании денег БТА Банка и в злоупотреблении полномочиями.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана, общая сумма причиненного ущерба государству составила более 7,5 млрд долларов.

Оппозиционного политика также обязали выплатить штраф в размере двух тысяч долларов и запретили ему заниматься банковским делом в течение трех лет.

Заседание суда прошло без самого Аблязова, потому что последние годы он живет за границей.

В суде присутствовали три представителя бывшего руководства БТА Банка.

Бывшего директора по кредитованию Кайрата Садыкова приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Экс-представителя правления Садуакаса Мамеша приговорили к пяти годам тюрьмы условно с испытательным сроком в три года. Такое же наказание назначено бывшему председателю кредитного комитета Жаксылыку Жаримбетову.

Суд признал всех виновными в хищениях в особо крупном размере.

Кто такой Мухтар Аблязов?

Аблязов — казахский предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана.

В 2001 году Аблязов стал одним из основателей оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Уже в 2002 году казахстанский суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил к шести годам тюрьмы.

Как пишет издание «Фергана», в 2003 году Аблязов получил помилование, его выпустили из тюрьмы за обещание не заниматься больше политикой.

Следующее уголовное дело против него возбудили в 2009 году — тогда его обвинили в мошенничестве при национализации БТА Банка. После этого оппозиционер бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании.

Английские суды удовлетворили иски БТА Банка против Аблязова на сумму в более 4 млрд долларов. За два с половиной года банку удалось вернуть 1,4 млрд долларов.

В 2012 году британский суд приговорил экс-банкира к 22 месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний о его финансовых активах.

После освобождения Аблязов покинул Великобританию, но был задержан во Франции. Поднимался вопрос о его экстрадиции в Россию по многочисленным российским и казахстанским искам.

Но 9 декабря 2016 года Госсовет Франции принял постановление аннулировать решение суда об экстрадиции Аблязова.

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