Алымбек Орозбеков из Агентства по привлечению инвестиций поужинал с иностранной делегацией за 150 тысяч сомов. Бухгалтерия агентства указала в отчетности, что на встрече также был премьер-министр. Однако главы правительства там не было, и за это он отчитал Орозбекова.

Директор госагентства по инвестициям Алымбек Орозбеков ужинал с иностранной делегацией в этно-комплексе «Супара» еще в октябре прошлого года.

Ужин с делегацией обошелся правительству в 150 тысяч сомов.

Кыргызские СМИ написали со ссылкой на отчет агентства, что на встрече присутствовал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Однако правительство провело служебное расследование, по итогам которого заявило, что Жээнбекова не было на ужине.

Расследование проводилось в течение восьми месяцев.

В итоге премьер-министр сделал выговор Орозбекову и уволил главного бухгалтера за «ненадлежащее оформление бухгалтерской документации».

Претензий к сумме затраченных средств со стороны правительства не было.

Фото: «Тазабек».