На парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране напали несколько неизвестных с огнестрельным оружием. Один человек погиб, около десяти раненых, полиция пытается обезвредить нападавших.

Утром 7 июня в здание парламента в столице Ирана Тегеране ворвались несколько вооруженных людей и попытались захватить заложников. Началась перестрелка, в результате которой погиб сотрудник службы безопасности. Еще восемь человек ранены.

Точное число пострадавших пока уточняется. Агентство «Мехр» сообщает, что нападавших было четверо, трое из них по-прежнему находятся в здании парламента. Здание парламента оцеплено.

#BREAKING #Iran Shooting Police shuts streets around Parliament as security forces still trying to arrest gunmen inside Parl. pic.twitter.com/ezT2ArUIaM

В это же время еще одна группа вооруженных людей открыла огонь из огнестрельного оружия в мавзолее Хомейни, который находится примерно в 20 километрах от здания парламента. Затем один из нападавших привел в действие взрывное устройство.

По данным агентства «Мехр», бомбу взорвала смертница на западном дворе мавзолея.

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017