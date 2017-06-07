Гособвинение просит для обвиняемых в совершении теракта в посольстве Китая до 20 лет лишения свободы. Однако подсудимые отрицают свою вину.

Обвинение запросило для подсудимого Хасаниддина Исмаилова 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества, для Куназим Мансуровой 12 лет тюрьмы и для Химатилло Абдулажанова 15 лет лишения свободы.

Исмаилов заявил, что непричастен к взрыву возле посольства Китая, потому что был в это время в Турции.

«Когда следователь что-то писал, я спросил, что он пишет. Он ответил, что пишет свою позицию. Сейчас за эту позицию просят 20 лет тюрьмы. Я ни в чем не виноват, мне незачем врать. У меня дети и престарелый отец, нас оклеветали», — сказал он.

Адвокат Исмаилова заявил, что его подзащитный не состоял ни в одной из террористических организаций, членство в которых ему приписывают.

«Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт в посольстве Китая. […] Следствие даже не проанализировало обвинение моему подзащитному», — сказал он.

Другие подсудимые также отрицают свою вину.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 16 июня.

ГКНБ Кыргызстана установило, что организатором теракта является признанная на территории Кыргызстана террористической группировка «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад».

Взрыв у посольства Китая

Взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке произошел 30 августа. Тогда смертник подорвал себя, протаранив ворота посольства.

В результате взрыва трое человек пострадали, а сам смертник погиб. По словам очевидцев, детали взорвавшегося автомобиля разлетелись на 200 метров.

Министерство иностранных дел Китая назвало произошедшее «актом экстремизма и насилия».

После теракта посольство Китая закрылось на несколько месяцев, из-за чего у многих кыргызстанцев, в особенности студентов, возникли проблемы с получением визы.

Сейчас посольство продолжает работу с усиленной охраной.

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