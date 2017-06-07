Пользователи соцсетей начали шутить над мэром Оша Айтмаматом Кадырбаевым, который любит стоять на ковре во время уличных выступлений. Но ошский градоначальник не одинок в своей любви к шерстяным изделиям.

В социальных сетях распространились фотографии с пяти различных мероприятий, на которых выступал мэр Оша Айтмамат Кадырбаев. Причиной шуток со стороны пользователей стало обязательное наличие красного ковра, на котором выступал чиновник.

Однако, не только мэр Оша предпочитает выступать на ковре. Kloop.kg собрал политиков, предпочитающих ковровые дорожки простой земле.

Заместитель мэра города Ош Шухрат Сабиров, так же как и его начальник, предпочитает читать речи на ковре – как, например, было летом 2016 года во время открытия обновленного здания филиала «Ошгаз».

Полпред Баткенской области Жениш Разаков выступал на ковре на открытии двух школ в 2014 году — в селе Дархун и Кок-Таш Лейлекского района Баткенской области.

На красном ковре выступил и премьер-министр Сооронбай Жээнбеков – это было в 2016 году во время открытия моста через реку Ак-Буурав Оше. Мост был построен на деньги, сэкономленные во время строительства большого эстакадного моста, который был открыт осенью 2015 года.

Бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев также был замечен читающим речь на красном ковре – на открытии реконструированного парка отдыха имени Ататюрка в Оше в 2015 году.

Президенты на коврах

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил на ковре во время открытия моста через реку Кокомерен в Нарынской области в 2013 году.

Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев в апреле 2017 года посетил казахские виноградники вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Под ноги президентам на вскопанной земле постелили ковры.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также неоднократно выступал на ковре. Как и Назарбаеву, при поездке в согдийские виноградники Рахмону в 2015 году под ноги постелили ковры.

А в 2016 году стоя на расписном ковре таджикский лидер сдал в эксплуатацию цементный завод в Яванском районе страны.

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