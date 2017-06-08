Первомайский районный суд проводит второе заседание по делу оппозиционного политика Омурбека Текебаева. Депутата обвиняют в коррупции и мошенничестве.
Арест Текебаева
Текебаева арестовали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки.
Сторона обвинения подозревает Текебаева в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.
В заявлении российского бизнесмена говорится, что Текебаев обещал дать ему доступ к управлению сотовой компанией «Мегаком».
В этой сделке, по мнению следователей, экс-депутат Чотонов выступал посредником.
Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический характер. Чотонов также не признает своей вины.
Сторонники Текебаева неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и Джалал-Абадской областях, требуя освободить обвиняемых.