Первомайский районный суд проводит второе заседание по делу оппозиционного политика Омурбека Текебаева. Депутата обвиняют в коррупции и мошенничестве.

Арест Текебаева

Текебаева арестовали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки.

Сторона обвинения подозревает Текебаева в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.

В заявлении российского бизнесмена говорится, что Текебаев обещал дать ему доступ к управлению сотовой компанией «Мегаком».

В этой сделке, по мнению следователей, экс-депутат Чотонов выступал посредником.

Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический характер. Чотонов также не признает своей вины.

Сторонники Текебаева неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и Джалал-Абадской областях, требуя освободить обвиняемых.