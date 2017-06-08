Басманный суд Москвы продлил арест Аброру и Акраму Азимовым до сентября. Братья обвиняются в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

Братьев Азимовых обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России — «Терроризм» и «Хранение оружия и взрывчатки».

Аброра Азимова подозревают в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга, потому что до теракта ему звонил Акбаржон Жалилов, которого спецслужбы России признали исполнителем теракта и смертником.

Аброр Азимов отрицает, что организовывал теракт.

«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое», — заявил он.

Его задержали 17 апреля в Подмосковье и нашли при нем оружие. Видео задержания было растиражировано в СМИ.

После был арестован и Акрам Азимов — его подозревают в финансировании теракта. Его также арестовали в Подмосковье, но родители и младший брат Азимовых утверждают, что Акрам находился на лечении в Оше, когда из частной клиники его забрали кыргызские спецслужбы.

В качестве доказательства они прилагают бумаги из медучреждения, согласно которым Азимов действительно прибыл для лечения гайморита и перенес операцию. Слова близких Азимова подтвердил и сотрудник клиники.

После задержания власти лишили братьев Азимовых российского гражданства, как и погибшего при взрыве в метро Акбаржона Жалилова.

От взрыва между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля погибли 16 человек, более 50 были ранены.

Российские правоохранительные органы по подозрению в организации теракта арестовали еще 11 человек, с которыми жил, контактировал и работал кыргызстанец Акбаржон Жалилов.

Среди них — уроженец Кыргызстана Мухамадюсуп Эрматов, который частично признал свою вину.

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