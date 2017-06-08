Актер Джеки Чан приехал в столицу Казахстана на открытие фестиваля китайского кино в рамках проведения выставки ЭКСПО-2017. Фестиваль продлится две недели и начнется с показа фильма Джеки Чана «Кунг-фу йога».

Знаменитого актера встречали буквально у трапа самолета — среди встречавших был аким Астаны Асет Исекешев и председатель правления казахстанского государственного канала «Казахстан». Исекешев написал в «Фэйсбуке», что с приездом актера начался год туризма Китая в Казахстане.

Когда актер вышел на красную дорожку кинофестиваля, его уже ожидали десятки фанатов. Охране пришлось взять Джеки Чана в кольцо — так велико было количество его поклонников.

На кинофестивале Чан успел встретиться с журналистами и познакомился с популярным в Китае казахским певцом Димашем Кудайбергеновым.

Димаш вышел на сцену Казмедиацетра и спел песню на китайском, а после сыграл актеру на домбре и подарил ему казахский традиционный костюм.

«Он поразил всю публику, в том числе и меня. Потом я узнал, что он, оказывается, мой фанат. Я был очень рад с ним встретиться. Я верю, что в будущем он станет большой звездой кинематографа», — сказал Джеки Чан.

Джеки Чан — актер, режиссер, певец, каскадер и обладатель трех наград от «Книги рекордов Гиннесса». Он выполнил больше трюков, чем любой другой ныне живущий каскадер.

В ноябре 2016 года он был награжден премией «Оскар» за вклад в киноискусство. Джеки уже получал такую же награду на церемонии наград MTV в мае 1995 года. Наградили актера по настоянию режиссера Квентина Тарантино, который отказался вести церемонию, если не будет выполнено это условие. Награду Чану вручал сам Тарантино.

В 2016 году Джеки Чан занял второе место в списке самых высокооплачиваемых актеров журнала «Форбс». Его доход за озвучивание мультфильма «Король обезьян» и роли в китайских фильмах составляет 61 млн долларов в год.

Успешный актер и посол ЮНИСЕФ Джеки Чан является единственным человеком в киноиндустрии Гонконга, который отвоевал право на независимость у китайских преступных синдикатов – триад.

Фото: Nur.kz, Ratel.kz, Informburo, Liter, Tengrinews, Zakon.kz

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