Патрульная милиция наградит своего сотрудника Азима Асанова, который во время сильного ливня регулировал дорожное движение на перекрестке в Бишкеке.



Пресс-секретарь патрульной милиции Таалай Бугубаев сказал, что представление на награждение инспектора Асанова направлено в Министерство внутренних дел.

«Постановление о награде еще не вышло, но руководство патрульной милиции наградит его 9 июня», — сказал Бугубаев.

По его словам, старший лейтенант Асанов работает в милиции уже 10 лет.

«Это дисциплинированный, отзывчивый, ответственный сотрудник. Несмотря на проливной дождь, он регулировал движение на своем участке на пересечении улиц Ахунбаева и Карла Маркса», — сказал Бугубаев.

Из-за проливного ветра и дождя 6 июня в некоторых районах города было отключено электричество и не работали светофоры. В «Инстаграме» появилось видео, как милиционер в тонкой рубашке регулирует движение на дороге. Ролик вызвал волну обсуждений в соцсетях.

Соавтор: Айдай Эркебаева.

Фото: «Азаттык».