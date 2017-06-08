Поводом для шуток в соцсетях стал коллаж из пяти снимков, на которых мэр Оша Айтмамат Кадырбаев произносит речь на улице, стоя на ковре. По мнению пресс-службы мэрии, распространение этих фото в интернете — это «черный пиар».

Глава пресс-службы ошской мэрии Талант Канатбек уулу считает, что против мэра города используют «черный пиар».

«Выставляя фотографии в социальных сетях, заинтересованные лица пытаются сделать из этого какую-то интригу. Эти “усилия” не смогут очернить мэра», — сказал он.

Канатбек уулу настаивает на том, что ковер — не более чем знак уважения к мэру. Он также сказал, что на красных коврах выступали и предыдущие градоначальники.

«Сейчас министры, губернаторы и мэры городов выступают на коврах. В этом нет нарушения законов», — сказал он.

После появления фотоколлажа в соцсетях пользователи начали подшучивать над мэром Оша.

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