Теннис: Роджер Федерер выиграл 20-й турнир «Большого шлема» на Australian Open

Швейцарский теннисист встретился в финале Открытого чемпионата Австралии с хорватом Марином Чиличем. Федерер вырвал победу в пяти сетах и выиграл 20-й в карьере турнир серии «Большого шлема».

В Мельбурне Федерер защитил свой чемпионский титул. Теперь в копилке 36-летнего швейцарца 96 кубков, 20 из которых он выиграл на турнирах серии «Большого шлема».

Пятисетовый финал длился три часа. К середине матча Федерер, всегда умевший грамотно рассчитать свои силы, выдохся и целиком отдал игру сопернику. Чилич, казалось, перехватил преимущество, но в решающем сете швейцарец собрался и выиграл на классе, не оставив оппоненту шансов — 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1.

Чилич и Федерер встречались в прошлом сезоне в финале Уимблдона, тогда также сильнее оказался швейцарец.

Федерер добрался до финала, не проиграв соперникам ни одного сета. В прошлом году ветеран выиграл два из четырех «Шлемов», два других достались Рафаэлю Надалю. На первом турнире сезона испанцу не дал добраться до финала Марин Чилич. Из-за травмы Надаль не смог продолжить матч ¼ и дальше прошел хорват.

Еще два года назад обложки спортивных изданий пестрили заголовками о кризисе Федерера и закате его карьеры — тогда он проиграл 17 турниров «Большого шлема» подряд.

Теперь швейцарец вернул себе былую форму и к австралийскому чемпионату подошел в статусе безоговорочного фаворита. Этот кубок Australian Open — шестой в карьере Федерера.

В женском одиночном разряде турнира, за день до мужского, впервые в карьере «Шлем» завоевала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Симону Халеп из Румынии и сместила ее с первой строчки мирового рейтинга.

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