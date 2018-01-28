Игрок в кок-бору погиб, провалившись под лед

В новостройке Ак-Бата в Аламединском районе Чуйской области 44-летний игрок в кок-бору провалился под лед вместе с лошадью. Лошадь выбралась из воды без всадника, тело погибшего вытащили спасатели.



Во время матча по кок-бору 27 января в новостройке Ак-Бата один из игроков провалился под лед вместе с лошадью.

Лошадь смогла выбраться из воды, но всадника на ней не было. Для его спасения вызвали МЧС.

Спасатели смогли вытащить тело игрока в кок-бору лишь спустя час поисков.

В этом же жилмассиве 11 января во время игры в кок-бору в воду уронили тушу животного – тогда один из игроков вошел в воду и вытащил ее.

Другой трагичный инцидент во время кок-бору произошел в пригороде Оша 26 января – там один из игроков сбил 12-летнего зрителя. Мальчик скончался по дороге в больницу, родители отказались от претензий к всаднику, признав смерть ребенка несчастным случаем.

Кок-бору — соревновательная игра среди кочевых народов, во время которой две команды верхом на лошадях борются за тушу козла (её нужно закинуть «ворота» противника).