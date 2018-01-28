Мэрия Бишкека разместила пять семей в отеле из-за аварии на ТЭЦ

Бишкекская мэрия разместила пять семей из 15 человек в отеле из-за сбоя оборудования на ТЭЦ и резкого понижения тепла в квартирах. Кроме того, по всему городу установили 40 палаток для обогрева их обеспечили тепловыми пушками и горячим чаем.

Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова сообщила, что за ночь в пункты обогрева обратилось всего несколько семей.

«В Октябрьском районе мы зарезервировали два отеля, в один из них разместили пять семей из 15 человек. В основном, рассчитывали на пансион «Ардагер», но туда не обращались. В целом ночь прошла спокойно», — рассказала она в интервью изданию 24.kg.

По ее словам, ночью два человека поступили в центр реабилитации детей, столько же в школу № 95, где также были организованы пункты помощи замерзшим. Всего по городу установили 40 палаток с тепловыми пушками и горячим чаем.

«В них заходили погреться прохожие и работники. В домах заметно потеплело. Но пока вопрос полностью не решен, пункты обогрева продолжают работать», — сказала Рыскулова.

Одним из пунктов обогрева стал и Первый детский хоспис. Волонтеры сообщили, что готовы разместить в стенах из здания три семьи. По словам волонтера хосписа Ольги Трухановой, за ночь к ним никто так и не обратился.

Пункты обогрева и размещения для нуждающихся горожан организовали 27 января, почти сразу после объявления о том, что на ТЭЦ произошел сбой старого оборудования.

В Энергохолдинге сообщили, что к утру 28 января проблему устранили, однако в квартирах все еще прохладно, так как восстановление подачи тепловой энергии займет как минимум сутки.

Авария на ТЭЦ произошла 26 января, но сообщили о ней только спустя семь часов. К этому времени жители разных районов Бишкека стали замечать снижение тепла в квартирах и писать об этом в социальных сетях..

Авария на ТЭЦ совпала с аномальным похолоданием, которое, по информации МЧС, продолжится с 26 по 29 января.

В 2017 году в ТЭЦ закончилась модернизация – были построены два новых блока с системой очистки дымовых газов, а мощность достигла 812 мегаватт, что в два раза больше, чем до ремонта.

Ремонт начался в 2013 году и обошелся в 386 миллионов долларов, которые в качестве кредита выдал Китай.