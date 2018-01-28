Теннис: Каролина Возняцки выиграла Australian Open и завоевала первый в карьере кубок турнира «Большого шлема»

В финале Открытого чемпионата Австралии, датчанка Каролина Возняцки впервые в карьере завоевала трофей турнира серии «Большого шлема», обыграв первую строчку мирового рейтинга — Симону Халеп.

Из-за сильной жары в Мельбурне и очень напряженного трехчасового матча, обеим финалисткам пришлось вызывать на корт врача. Судьба кубка решилась в трех сетах.

Румынка Халеп вела по ходу последнего сета со счетом 4:3, но затем, совершенно измотавшись, проиграла сразу три гейма подряд и уступила с общим счетом 7:6, 3:6, 6:4.

В финале первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» Халеп и Возняцки кроме кубка разыграли между собой первое место мирового рейтинга. Победой, теннисистка из Дании, 6 лет спустя вернула себе лидерство в таблице WTA.

Для обеих спортсменок матч был принципиально важный. До австралийского турнира они добирались до финала лишь дважды (Халеп на «Ролан Гаррос»-2014 и 2017, а Возняцки на US Open-2009 и 2014) и оба раза проигрывали.

Полтора года назад новоиспеченная первая ракетка мира опустилась на 74-е место рейтинга WTA. В 2016-м Возняцки не сумела выиграть ни одного матча на турнирах серии «Большого шлема». Казалось, что вечно перспективная датчанка уже не доберется до заветного кубка.

Но последние 16 месяцев оказались для Возняцки очень удачными, она вернула былую форму, поднялась на вторую строчку мирового рейтинга и завоевала долгожданный трофей.

В мужском финале австралийского турнира, 28 января, сойдутся Роджер Федерер и Марин Чилич, которые в прошлом году встречались в финале Уимблдона.