Теннис: Каролина Возняцки выиграла Australian Open и завоевала первый в карьере кубок турнира «Большого шлема»

В финале Открытого чемпионата Австралии, датчанка Каролина Возняцки впервые в карьере завоевала трофей турнира серии «Большого шлема», обыграв первую строчку мирового рейтинга — Симону Халеп.

Из-за сильной жары в Мельбурне и очень напряженного трехчасового матча, обеим финалисткам пришлось вызывать на корт врача. Судьба кубка решилась в трех сетах.

Румынка Халеп вела по ходу последнего сета со счетом 4:3, но затем, совершенно измотавшись, проиграла сразу три гейма подряд и уступила с общим счетом 7:6, 3:6, 6:4.

WHAT. A. MATCH.@CaroWozniacki wins her maiden Grand Slam with victory against Simona #Halep in the #AusOpen Women’s Final!

🇩🇰🏆 pic.twitter.com/ZbofMHgjAQ

— #AusOpen (@AustralianOpen) 27 января 2018 г.