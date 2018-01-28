Авария на ТЭЦ Бишкека устранена. Отопление в квартиры вернут в течение суток

В правительстве сообщили, что авария на ТЭЦ Бишкека устранена и тепло в дома будет возвращаться поэтапно в течение суток. Сбой оборудования на станции произошел 26 января — температуру воды снизили вдвое.

Пресс-секретарь правительства Гульнура Торалиева сообщила, что в течение суток в домах нормализуется отопление.

«Тепло в дома будет возвращаться поэтапно. В некоторых районах раньше, а в некоторых — позднее», — написала Торалиева.

Пресс-служба Нацэнергохолдинга сообщила, что на ТЭЦ Бишкека введен дополнительный котлоагрегат, который позволит стабилизировать подачу горячей воды и электрической нагрузки.

«Модернизированная часть станции работает в штатном режиме. Благодаря четвертому блоку модернизированной части станции сохраняется нагрузка. Технический сбой произошел на старых энергоблоках», — говорится в сообщении Нацэнергохолдинга.

Премьер-министр Сапар Исаков вечером 27 января посетил ТЭЦ, поручил Госэкотехинспекции провести расследование по факту аварии и наказать виновных.

Ранее представители ТЭЦ утверждали, что авария произошла именно на оборудовании, которое не успели модернизировать. Модернизацию оборудования ТЭЦ закончили к августу 2017 года. Модернизацией занималась китайская компания TBEA за $ 386 млн.

Авария на ТЭЦ произошла вечером 26 января и ее надеялись устранить в этот же день. Спустя семь часов, когда горожане начали жаловаться на снижение температуры в домах, представители ТЭЦ сообщили об аварии и пообещали решить проблему в течении нескольких часов.

Однако утром 27 января отопление по-прежнему не было восстановлено. Премьер-министр Сапар Исаков поручил открыть пункты обогрева и горячего питания для жителей Бишкека и близлежащих районов.

Авария на ТЭЦ совпала с аномальным похолоданием — днём температура воздуха не превышает -10 градусов, а ночью опускается ниже -20.