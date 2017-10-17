Айчурек Сулайманову, которая в 13 лет собирала пакеты и коробки на Ошском рынке и обеспечивала всю семью, номинировали на международную премию The International Childrens Peace Prize от KidsRights. Эта премия ежегодно выдаётся подросткам со всего мира за выдающиеся достижения в защите прав детей

Айчурок Сулайманову номинировали на премию The International Childrens Peace Prize от KidsRights. Ежегодно эта премия выдаётся подросткам за выдающиеся достижения в области защиты прав детей.

Лауреат премии будет выбран уже в ноябре, а вручение награды будет проведено в Нидерландах.

Айчурок — единственная кыргызстанка, номинированная на нее. Если она выиграет премию, организация поддержит все ее будущие проекты.

Айчурок работает тренером в бишкекском Центре защиты детей и обучает ровесников, оказавшихся в трудной ситуации, защищать свои права и интересы.

Она провела тренинги уже для более 400 детей.

Девушка мечтает поступить в медколледж и открыть благотворительный фонд, чтобы помогать людям.

Сейчас Айчурок 15, а в 13 лет она оказалась под вниманием СМИ — журналисты узнали, что вот уже два года девочка собирает пакеты и коробки на Ошском рынке, сдает их и обеспечивает свою мать, пережившую инсульт, и брата с инвалидностью.

Тогда история девочки тронула многих жителей Кыргызстана и Казахстана, и неравнодушные помогли семье деньгами и сняли квартиру — раньше все они жили в подвале дома мясокомбината.

В августе 2017 года стало известно, что благотворительный фонд, который снимал семье однокомнатную квартиру, больше не может этого делать.

Тогда матери Айчурок пришлось выйти просить подаяние — работать она не может после пережитого ею инсульта.

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