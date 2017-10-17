Узбекские СМИ и правозащитники утверждают, что около 150 бездомных под Ташкентом собрали сотрудники правоохранительных органов и отправили собирать хлопок. Ранее к сбору хлопка насильно привлекались врачи, учителя и студенты, пока это не было запрещено властями.

Правозащитная организация «Бесстрашные» сообщила, что в ходе рейда милиция задержала около 150 бездомных и отправила их на хлопковые поля.

«Им не дали ни еду, ни теплую одежду. Эти люди спали на бетонном полу без всяких матрасов и ежедневно собирали по 80 килограммов хлопка», — сообщили «Бесстрашные».

Ранее Радио «Озодлик» писало, что в стране продолжаются случаи принудительного привлечения людей для сбора хлопка несмотря на то, что власти запретили это в конце августа 2017 года.

В сентябре власти страны вместо учителей и студентов решили привлекать к работам на хлопковых полях местных жителей и специальные отряды — группы «Молодых патриотов».

Отряды «Молодых патриотов» — добровольцы из числа молодежи Узбекистана, которые готовы заниматься сбором хлопка. По официальным данным в стране создали 575 таких отрядов с общей численностью в более 50 тысяч человек.

Хлопок — один из важнейших источников экспорта в Узбекистане. Страна занимает шестое место по производству хлопчатника в мире.

Для выращивания хлопка власти насильно привлекали около 1 млн человек ежегодно.

Нередко использовался детский труд. После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане официально сначала запретили собирать хлопок детям, а затем и педагогам, врачам и студентам.

По теме: