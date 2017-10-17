Президент России Владимир Путин подписал указ, который задним числом вводит санкции против Северной Кореи в соответствии с резолюцией ООН, принятой в 2016 году.

Согласно указу, власти России запрещают гражданам военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.

Кроме того, в указе содержит список товаров, которыми запрещено торговать с Северной Кореей.

Издание «Медуза» пишет, власти России не комментируют, почему указ подписан только через год после принятия резолюции.

Издание «Интерфакс» пишет, что на просьбу прокомментировать указ российского президента вице-спикер Верховного народного собрания Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что «это еще нужно проверить».

Также Ан Дон Чхун пообещал, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы.

По его словам, а к разработке ядерного и водородного оружия Северную Корею подтолкнули Соединенные штаты Америки.

Резолюцию Совета безопасности ООН страны Европы и США приняли в прошлом после пятых ядерных испытаний в Северной Корее.

Ожидалось, что власти Пхеньяна прекратятся запуск своих баллистических ракет, но в сентябре 2017 года Северная Корея провела шестые испытания ядерного оружия в истории страны.

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