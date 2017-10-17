Оригинал материала взят с сайта Радио Азаттык
Профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат в интервью «Азаттыку» поделилась своим мнением об итогах выборов президента в Кыргызстане.
«Азаттык»: Что повлияло на результат выборов? Что привело к успеху Сооронбая Жээнбекова и к поражению одного из фаворитов президентской гонки – Омурбека Бабанова?
Эрика Марат: Прежде всего, сам Бабанов не был достаточно сильным кандидатом в президенты. Хотя главным критерием, мне кажется, был, конечно же, административный ресурс, который и решил эти выборы, начиная от регистрации кандидатов и заканчивая непосредственно голосованием. Адмресурс просматривался везде. Некоторых кандидатов не допустили, против других проводились активные гонения со стороны президента – в его выступлениях. В день голосования мы наблюдали разные случаи, когда представители ЦИК, местных властей отстраняли журналистов, и, возможно, таким образом действовали в пользу Жээнбекова.
«Азаттык»: Даже если были такие моменты, но ведь все равно решение принимают сами избиратели? Они сами голосуют…
Эрика Марат: Я с вами согласна. Но, конечно, явка очень низкая. И тут два момента. Во-первых, очень многие мигранты за рубежом не смогли проголосовать по разным причинам, в том числе из-за отсутствия биометрии. Во-вторых, Жээнбеков, не будучи особо харизматичным лидером, который не отличается и каким-то стратегическим видением выигрывает эти выборы.
Тут, безусловно, сыграл большую роль административный ресурс. Из публикаций в СМИ мы знаем, что представители местных властей пытались сделать все, прикладывали усилия для того, чтобы народ проголосовал за Жээнбекова.
«Азаттык»: Многие международные и местные наблюдатели оценивали президентские выборы в Кыргызстане как непредсказуемые и конкурентные. По их словам, Кыргызстан является редким государством в регионе, где власть меняется через выборы. Но в день голосования, как вы сказали, и во время агитации были сообщения о фактах применения адмресурса, подкупа голосов. По вашим наблюдениям, насколько эти выборы соответствовали демократическим требованиям, стандартам?
Эрика Марат: Думаю, что зарубежные СМИ и наблюдатели, которые были в Кыргызстане, оказали стране медвежью услугу. В странах Центральной Азии настолько низка планка того, что считается демократическим процессом и непредсказуемыми выборами, что подобная оценка СМИ и экспертов сыграла на руку властям. Потому что адмресурс здесь играл главную роль.
Если международные СМИ и наблюдатели более критично подошли к Кыргызстану, задали бы более высокую планку того, как должны проходить непредсказуемые выборы, больше критиковали бы власти и уделяли больше внимания админресурсу…
Я думаю, что историческими и непредсказуемыми были выборы в 2010 году, 2011-ом, 2015-м, когда Кыргызстан только учился действовать в политическом динамизме с различными политическими силами, которые соревновались между собой. Но к сожалению, сейчас уже СДПК выбрала своего кандидата, но и ранее было понятно, что они будут протаскивать его всеми возможными способами.
«Азаттык»: Народ проголосовал за Сооронбая Жээнбекова, он же ясно давал и дает понять, что продолжит дело уходящего президента Атамбаева. Чего нам ждать от нового президента? Как преобразуется Кыргызстан при президентстве Жээнбекова?
Эрика Марат: На предвыборных дебатах мы видели, как ведет себя Жээнбеков – это авторитарный и категоричный в своих заявлениях человек. Думаю, с таким слабым мандатом, с которым приходит к власти, он будет пытаться закручивать гайки, ограничивать критику собственной власти. Я так это вижу. Потому что Жээнбеков не отличился идеями о демократическом развитии, но своими категорическими заявлениями в адрес своих оппонентов – да.
«Азаттык»: Кандитат Омурбек Бабанов встретился с президентом Казахстана, после чего начались дипломатические разногласия между странами. Как изменится ситуация после победы Жээнбекова, которого поддержал действующий президент?
Эрика Марат: Думаю, что Жээнбеков будет пытаться исправить ошибки Атамбаева и восстановить отношения с Казахстаном, используя язык дипломатии. Хотя, я думаю, что Казахстан как и Кремль, в лице Жээнбекова все же будет видеть Атамбаева и с настороженностью относиться к нему.
«Азаттык»: Как думаете, дорастет наша культура до такого уровня, когда проигравшие кандидаты будут спокойно воспринимать результаты выборов?
Эрика Марат: Сейчас мы будем смотреть на Бабанова, как он примет эти результаты. Думаю, что мандат у Жээнбекова очень слабый. Если будут выявлены серьезные нарушения при голосовании, то у оппозиции, возможно, будут основания требовать пересчета голосов или каких-либо других мер. В то же время, как оппозиция, так и власти сейчас настроены на то, чтобы не расшатывать ситуацию в стране. От этого проиграют все. Поэтому, будет интересно, как поведет себя Бабанов.
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