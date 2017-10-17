Эрика Марат: Прежде всего, сам Бабанов не был достаточно сильным кандидатом в президенты. Хотя главным критерием, мне кажется, был, конечно же, административный ресурс, который и решил эти выборы, начиная от регистрации кандидатов и заканчивая непосредственно голосованием. Адмресурс просматривался везде. Некоторых кандидатов не допустили, против других проводились активные гонения со стороны президента – в его выступлениях. В день голосования мы наблюдали разные случаи, когда представители ЦИК, местных властей отстраняли журналистов, и, возможно, таким образом действовали в пользу Жээнбекова.