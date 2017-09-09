Мужчина упал с моста у Ошского рынка и умер, очевидцы утверждают, что его столкнули в реку в драке. Милиция задержала подозреваемого, личность погибшего выясняется.

Вечером 8 сентября в реке Ала-Арча на пересечении улиц Токтогула и Кулиева нашли труп мужчины.

По данным правоохранителей, мужчина средних лет скончался после падения в реку с моста.

По словам очевидцев, ранее погибший в состоянии алкогольного опьянения вступил в перепалку с другим мужчиной на мосту у Ошского рынка.

Во время драки один столкнул другого в речку.

Милиция задержала подозреваемого, по факту гибели человека возбудили уголовное дело.