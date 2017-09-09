Кыргызстан завоевал золото на чемпионате мира по тогуз-коргоолу в Астане. Также в копилке сборной Кыргызстана три серебра и три бронзы.
Со 2 по 9 сентября в Астане проходил Чемпионат мира по тогуз-коргоолу. В нем приняли участие 25 стран.
По итогам чемпионата в копилке сборной Кыргызстана семь медалей, из которых одно золото, три серебра и три бронзы.
Золотым призером среди кыргызстанцев стал Кубанычбек Ибрагимов. Две серебряные медали завоевал Анарбек Джамакеев, третье серебро досталось Жаныл Сагынбековой.
Бронзовыми призерами стали Белек Мамбеталиев, Адина Асейева и Мадина Курманбекова.
В связи с тем, что участие в командном блице стоило две тысячи. долларов, кыргызстанцы не приняли участие в этом виде.
Для участия сборной на чемпионате Мира из бюджета Дирекции по национальным видам спорта было выделено 647 тысяч сомов.
Тогуз-коргоол — кыргызская и казахская народная интеллектуальная настольная игра на доске, рассчитанная на двух игроков.
Фото: Дирекция по национальным видам спорта КР
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