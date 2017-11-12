Президент Филиппин сказал, что в 16 лет убил человека (но потом забрал свои слова назад)

Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что в 16 лет убил человека за то, что тот «не так посмотрел» на него. Однако после его представитель заявил, что это «шутка».

Как сообщает BBC, президент Филиппин Родриго Дутерте на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества признался в том, что будучи подростком убил человека.

Он сказал, что ударил ножом человека в горло за то, что он на него «не так посмотрел».

«Когда мне было 16 лет, я убил человека», – сказал он во вьетнамском городе Дананг.

После представитель президента заявил,что глава страны сказал это «в шутку».

«Президент всегда использует яркие лингвистические приемы, когда обращается к филиппинцам, находясь за рубежом», — заявил помощник президента.

Ранее глава государства заявлял, что будучи мэром вьетнамского города Давао, он на мотоцикле патрулировал улицы, чтобы лично убивать преступников.

Также Дутерте говорил, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов и сравнивал с себя с Адольфом Гитлером.

Родриго Дутерте занимает пост президента Филиппин с июня 2016 года. Он известен своими скандальными высказываниями.

Например, глава государства пригрозил съесть печень экстремистов из группировки «Абу Сайяф». Также он публично пообещал убить своего сына, если уличит его в употреблении наркотиков.

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