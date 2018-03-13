Джалал-Абадская область: Пограничник «случайно» застрелил сослуживца

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области солдат пограничной службы «случайно» выстрелил в сослуживца. От ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.

В пограничной службе Кыргызстана журналисту Kloop.kg сообщили, что инцидент произошел 13 марта в войсковой части №2030.

«Двое военнослужащих возвращалась с пограничного наряда и один из них произвел случайный выстрел в другого», — сообщили в погранслужбе.

Рядовой, который выстрелил в сослуживца, был призван на службу весной 2017 года. Раненый ефрейтор скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Военной прокуратуры, ведется служебное расследование.