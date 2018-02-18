Задержание кыргызского депутата в Казахстане

МИД Казахстана подтвердил, что в операции казахских спецслужб были задержаны четыре кыргызстанца, в том числе депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу.

Кыргызские СМИ, ссылаясь на свои источники, говорят о трех задержанных. Это Чингиз Абакиров и Уланбек Мурадилов, ранее, как и Дамирбек Асылбек уулу, работавшие в ЗАО «Альфа Телеком».

Кыргызстанцев обвиняют в контрабанде, по решению суда они взяты под стражу на два месяца. Всего в спецоперации задержаны 29 человек – таможенники, сотрудники правоохранительных органов, брокеры и члены преступных группировок.

Гибель экс-депутата в Баткене

Экс-депутат парламента от СДПК Жусубали Исаев погиб в Баткенской области – его автомобиль столкнулся с КамАЗом.

Авария произошла ночью 18 февраля в селе Рават Лейлекского района Баткенской области.

Депутат скончался по дороге в больницу, также в аварии пострадала женщина — ее госпитализировали в Баткенскую областную больницу.

Поиски литовского альпиниста в Ала-Арче

Днем 18 февраля, после трех дней поиска, у подножия вершины «Свободная Корея» было найдено тело литовского альпиниста Салиуса Сайкаускаса.

Литовские альпинисты Салиус Сайкаускас и Алис Кейскас Крупский сорвались со скалы в Ала-Арче 15 февраля, 16 об их исчезновении стало известно МЧС и они начали поиски.

Алис Кейскас Крупский был найден 17 февраля живым – он самостоятельно выбрался и со сломанной ногой добрался до хижины Рацека.