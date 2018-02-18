В Дагестане мужчина стрелял по людям, пришедшим на масленичные гуляния. Четыре человека скончались на месте, еще один умер уже в больнице. Двое раненных находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был убит полицией.

Обновлено в 23:50.

В Кизляре мужчина открыл стрельбу на праздновании Масленицы возле местной церкви. По словам настоятеля, нападавший кричал «Аллах акбар!»

«Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив», — сказал священник.

Нападавший убил четырех человек и ранил троих, однако позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

По информации «Интерфакса», все погибшие женщины. Ранены были сотрудники Росгвардии и МВД, они в тяжелом состоянии.

Ответным огнем полиции стрелявший был убит. Дагестанское издание «Черновик» пишет, что мужчина был опознан и зовут его Халил Халилов.

По версии источника «Интерфакса», рядом с преступником была женщина, но она скрылась, когда началась стрельба.

Дагестанская полиция подтвердила, что рядом с преступником была женщина – ее задержали.

По информации РБК, после нападения в родном селе Халилова проходят обыски, а самого 22-летнего мужчину причисляют к ИГИЛ.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.