Фотофиниш Мартена Фуркада и история мексиканского лыжника: Что интересного на Играх-2018?

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл второе золото в эпичном фотофинише, в лыжной эстафете торжествует олимпийский дух, а финны вяжут варежки в разгар соревнований. Как проходят Олимпийские игры в Пхенчхане?

Норвегия сместила сборную Германии в лидерах медального зачета. На третьем месте по-прежнему Нидерланды, следом за ними — Канада и США.

Мексиканский лыжник пришел последним в лыжной эстафете. На финише соперники встречали его как героя

Херман Мадрасо завершил дистанцию на 15 км последним — 116-м. 43-летний мексиканец отстал от пакистанского лыжника на 14 минуты, 12 минут проиграл бразильцу и марокканцу. На три минуты он отстал от Пита Тауфатофуа, знаменосца сборной Тонга.

За финишной чертой его с флагами встречали соперники: колумбиец, португалец, тонгаец и марокканец. Мадрасо стал худшим лыжником гонки, но все-таки уложился в час, его время — 59 минут, 35 секунд.

Соперники, финишировавшие раньше мексиканца, дождались его, аплодировали и даже подняли на руки, как чемпиона.

Мадрасо рассказал журналистам, что поводом для участия в Олимпиаде стала история, которую он прочитал в одном из спортивных журналов. Она о перуанском лыжнике Роберто Карселене, который выступал на Олимпийских играх в Сочи и финишировал с незалеченным переломом бедра.

«Лыжный спорт — самый сложный, и это меня впечатлило. Я захотел преодолеть себя, связался с Карселене и поехал в Южную Америку», — говорит Мадрасо

В Южной Америке он объединился с Тауфатофуа и чилийцем Хонатаном Фернандесом. Вместе они отобрались на Игры и все смогли финишировать в заезде.

«Мы вместе катались, вместе готовили, заботились друг о друге. Невероятный опыт», — делится мексиканец.

Эпичный финиш француза Мартена Фуркада и немца Симона Шемпа

Фуркад и Шемп шли нос к носу на финишной прямой биатлонного масс-старта. Оба пересекли черту в шпагате.

После заезда Фуркад повалился на землю, явно раздосадованный, ожидая, что пришел вторым. Однако фотофиниш показал, что француз успел протолкнуть ботинок за черту раньше соперника.

Это второе золото Фуркада в Пхенчхане. В гонке преследования он не оставил соперникам шансов и пришел к финишу с приличным отрывом.

Интересно, что на Олимпийский играх в Сочи француз уже оказывался в ситуации, когда необходим был фотофиниш. Тогда он проиграл золото масс-старта норвежскому биатлонисту.

Финны вяжут в перерывах между соревнованиями и прямо перед ними. Говорят, что хотят связать одеялко для новорожденного ребенка президента

«Вязать — это очень по-фински. Это означает, что ни с кем не нужно вести беседы», — делятся спортсмены.

По словам сборной, вязание, к тому же, очень успокаивает и помогает сконцентрироваться.

Спортсмены говорят, что вяжут одеяло для новорожденного ребенка президента страны. У президента Саули Ниинистё и его жены Йенни Хаукио недавно родился сын.

Вязанием сборная Финляндии развлекает себя не впервые. В Сочи спортсмены объединились, чтобы связать шарф для финских спортсменов, которые выступали на летней Олимпиаде в Рио.

Хотя и очевидно, что в Бразилии шарф — не самая необходимая вещь.

Фото дня: Россиянин и украинец вместе позируют на пьедестале

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал золото в соревнованиях по акробатике. Немного уступив ему, серебро получил россиянин Илья Буров.

На пьедестале Абраменко позвал соперника позировать вместе с украинским флагом. У Бурова своего знамени не было из-за запрета МОК.