Одним кадром. Обвиняемые по делу о теракте в питерском метро устроили акцию протеста в суде

Российское издание «Бумага» сообщило 4 апреля, что обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили протест в зале суда. Они написали на листах бумаги: «Нас подставили», «Мы невиновны» и «Вы увидите, что на нас ничего нет!». Эти листы обвиняемые прислонили к стеклу закрытой стеклянной кабины в зале суда.

Журналисты ТАСС сообщили, что акция «быстро была прекращена приставами».

Обвиняемыми по делу о теракте в метро проходят 11 человек — все они выходцы из стран Центральной Азии. Среди них два уроженца Кыргызстана — Аброр и Акрам Азимовы — их обвиняют в организации и финансировании теракта.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибло 16 человек, более 100 пострадали.

Следователи утверждают, что исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, который погиб при взрыве.

Никто из 11 подозреваемых не признал свою вину, трое из них неоднократно жаловались на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ.

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