В избирательный фонд кандидата в президенты Бакыта Торобаева поступило 44 млн сомов. Ранее самая большая сумма — 32 млн сомов — была в избирательном фонде кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

В штабе партии «Онугуу Прогресс» заявили, что счет фонда пополнился сразу после регистрации Торобаева в качестве кандидата в президенты.

Пока неизвестно сколько денег Торобаев уже потратил на подготовку к выборам.

Ранее стало известно, что Торобаев вступил в одну партию с Камчыбеком Ташиевым, Ахматбеком Келдибековым и Адаханом Мадумаровым, которые также подавали заявки на участие в выборах.

Политики заявили, что поддержат одного из четырех кандидатов, но пока не назвали имени.

До этого, самая большая сумма была в избирательном фонде другого кандидата в президенты Омурбека Бабанова — 32 млн сомов, из которых потратили уже почти 24 млн.

На 28 августа 2017 года ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Омурбека Бабанова, который подал заявку как самовыдвиженец, Темира Сариева от партии «Ак Шумкар», Сооронбая Жээнбекова от СДПК и Бакыта Торобаева от «Онугуу Прогресс».

Агитационный период начинается 10 сентября, а сами выборы президента пройдут 15 октября.