Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в возрасте 19 лет.

О том, что Липницкая решила завершить карьеру сообщила мама спортсменки.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству Федерации [фигурного катания на коньках России (ФФККР)] еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сказала она.

В ответ на слова матери Липницкой, Федерация фигурного катания сообщила, что никаких заявлений от самой спортсменки еще не получала. Юлия Липницкая по-прежнему входит в резервный состав сборной.

В сезоне 2016/17 спортсменка досрочно завершила выступления из-за повреждения тазобедренного сустава и поясницы. Чуть позже выяснилось, что Липницкая также имела другие проблемы со здоровьем и несколько месяцев лечилась от анорексии.

Юлия Липницкая — чемпионка зимних Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира в Японии.

Спортсменка не появлялась на крупных соревнованиях с 2014 года.

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