Центризбирком посчитал, что в брошюрах кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, распространенных 15 июля на съезде СДПК, нет «преждевременной агитации». Ранее гражданский активист Адиль Турдукулов подал в ЦИК жалобу о том, что Жээнбеков распространял агитационные материалы до начала агитационного периода.

В ЦИКе признали, что в брошюре «Сооронбай Жээнбеков», распространенной на съезде СДПК 15 июля действительно есть «признаки агитации».

Несмотря на это, рабочая группа Центризбиркома решила, что распространение брошюр Жээнбековым не является агитацией, потому что он раздавал их делегатам СДПК, а также «еще не был выдвинут партией на должность президента».

Турдукулов подал жалобу в ЦИК 23 августа. В своем заявлении он написал о том, что на съезде СДПК, который прошел 15 июля, среди делегатов были распространены брошюры с перечислением заслуг и достижений Жээнбекова на посту премьер-министра. Активист посчитал данные действия «преждевременной агитацией».

В ответ, штаб Жээнбекова обвинил Турдукулова в том, что он «вводит общественность в заблуждение» своими обвинениями.

В штабе кандидата заявили о том, что на съезде СДПК присутствовали члены ЦИКа, которые следили за тем, чтобы не было нарушений.

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