Жители Чон-Алайского района Ошской области в течение трех лет экспортируют козий пух за границу. Во время сезона цена за килограмм превышает тысячу сомов.

На юге Кыргызстана местные жители уже третий год вычесывают шерсть коз, собирая с нее пух. Раньше сельчане добывали его, подстригая коз, но теперь они отказались от этой практики.

По словам жителей, расчесывание выгоднее для фермеров и полезнее для животных.

Марапат Осмонова, жительница села Жаш-Тилек, одной из первых начала заниматься сбором пуха, расчесывая животных. Пух у своих коз она начала вычесывать обычной расческой.

«С 50-60 коз я вычесываю пуха на четыре тысячи сомов. Мы заметили, что это выгодно не только нам, но и полезно для животных. Потому что раньше, когда мы подстригали животных, они мерзли и болели», — говорит женщина.

Сейчас Осмонова зарабатывает, не выходя из дома. Одновременно с этим Осмонова обучает других сельчан добыче пуха.

По ее словам, на качество пуха влияют особенности местности, порода коз, пол и возраст животного.

Женщина говорит, что сытые и беременные козы быстро линяют, и с них очень хорошо собирать пух.

Обычно коз начинают расчесывать в марте, и этот процесс длится до конца июня.

Ибайдулла Абдыраев, фермер из села Ачык-Суу, рассказывает, что с одной хорошо откормленной козы можно собрать пух на тысячу сомов. Для его семьи продажа козьего пуха — основной источник дохода, поэтому он приобрел больше коз.

«Во-первых, когда расчесываешь козу, а не подстригаешь, это спасает ее от холода и замерзания. Во-вторых, для фермеров это легче, чем подстригать. В третьих, это дополнительная прибыль», — говорит фермер.

Фермеры очень ценят помощь и советы ветеринаров, которые осматривают животных. Рекомендации специалистов помогают предотвратить болезни, которыми могут заболеть козы.

Ветеринар Насирдин Жээнбаев отмечает, что в большинстве случаев козы подвергаются черной легочной болезни.

«Чтобы предотвратить болезни, мы раз в три месяца делаем прививки. Но в последние два-три года фермеры больше не стригут коз, как раньше. Когда коз подстригают, они могут простудится и погибнуть. Так мы предотвращаем болезнь животных», — говорит ветеринар.

Экспорт в Европу

Фермеры передают собранный пух в Ошский центр по обучению бизнесу, который занимается экспортом сырья зарубеж.

Директор центра Канат Анарбаев занимается отправкой козьего пуха в Европу уже четвертый год. Там из пуха делают нитки.

По словам Анарбаева, только в Чон-Алайском районе в год добывают до двух тонн козьего пуха. Он добавил, что сырье делится на первый, второй и третий сорта. Его качество оценивается в зависимости от толщины ворсинок.

Он добавляет, что чем тоньше ворсинки пуха, тем он дороже. Если грубость пухового сырья достигает 40%, то продать его сложнее.

В среднем, килограмм козьего пуха первого сорта оценивают в 1800 сомов, второй сорт оценивают в 1400 сомов, а третий в 800.

По словам Анарбаева, в Кыргызстане половина всего собранного козьего пуха отвечает мировым стандартам.

Соавтор: Надыр Боронбаев

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