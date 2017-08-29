Сотрудники Госкомитета нацбезопасности застрелили двух и ранили еще одного подозреваемого в планировании серии терактов в Бишкеке и Чуйской области на День независимости.
Пресс-служба Госкомитета по нацбезопасности сообщила, что спецоперация по задержанию подозреваемых прошла утром 29 августа в Жайылском районе Чуйской области.
По данным пресс-службы, сотрудники ГКНБ окружили подозреваемых и предложили им сдаться, однако последние в ответ открыли огонь. В результате перестрелки, двух подозреваемых убили, а одного ранили. Силовики не пострадали.
Кроме того, ГКНБ сообщает, что силовики задержали двух сообщников подозреваемых и водворили их в СИЗО.
В доме подозреваемых обнаружили гранату, пистолет «Макарова» и ножи.
ГНКБ считает, что эта группировка планировала совершить серию терактов в Бишкеке и Чуйской области с помощью самодельных взрывных устройств.
Ранее, 28 августа, спецслужбы задержали одного из членов этой группировки. В его доме обнаружили револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета «Макарова» и средства связи.
Также ГКНБ связывает с действиями группировки инцидент, который произошел 24 августа, когда несколько человек угрожали сотрудникам патрульной милиции пистолетом и боевой гранатой.
Автомобиль угрожавших нашли в жилмассиве «Кок-Жар», в его салоне находилась экстремистская литература. Самим подозреваемым удалось скрыться.
Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
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