Ошская милиция сообщила, что две сестры признались в убийстве и обезглавливании 51-летней женщины. Одна из задержанных — Умсунай — оказалась снохой убитой. На допросе она заявила, что свекровь угрожала ей тем, что не даст своему сыну «жить с ней».

Пресс-служба милиции Оша сообщила, что задержанные признались в преступлении.

«По словам Умсунай, она совершила убийство, чтобы сохранить свою семью», — сообщили в милиции.

Согласно показаниям самой Умсунай, ее свекровь приехала в гости к своему сыну 24 августа. Свекровь постоянно показывала, что она недовольна Умсунай.

По словам девушки, утром 26 августа между ней и свекровью случился конфликт, потому что последняя начала упрекать Умсунай в том, что та не достойна ее сына. Свекровь пообещала сделать все, чтобы супруги развелись.

Свекровь ушла к себе в комнату и уснула. Девушка разозлилась и, взяв на улице камень, в 9 часов утра зашла в комнату к спящей женщине и ударила ее несколько раз по голове.

Затем Умсунай рассказала своей старшей сестре о том, что убила свекровь, и они решили скрыть следы преступления, расчленив тело женщины.

Задержанные признались, что сначала они ножом отрезали голову убитой и упаковали ее в пакет. После этого они попытались отрезать ей ноги и руки, но не смогли.

Вечером сестры вызвали такси и отвезли обезглавленное тело женщины к мусорным контейнерам. Таксистам и соседям они сказали, что вывозят мусор.

Они выбросили тело в мусорный контейнер возле университета, а пакет с головой оставили в другом мусорном контейнере возле школы.

Сотрудники милиции до сих пор не нашли голову убитой. В милиции считают, что сотрудники «Тазалыка» могли не заметить пакет с головой среди мусора.

У Умсунай осталось двое детей, сейчас они проживают с отцом.Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

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