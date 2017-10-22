Итоги голосования прошедших президентских выборов отменили на одном из избирательных участков в Первомайском районе Бишкека и на участке в столице Турции Анкаре.

Итоги голосования на избирательном участке 1243 в Первомайском районе Бишкека отменили после того, как было обнаружено, что два избирателя проголосовали не пройдя идентификацию.

«Мы выяснили, что эти два избирателя не были зарегистрированы на данном участке», — сказал председатель ТИК Бишкека Кайрат Маматов.

Итоги голосования на избирательном участке в столице Турции Анкаре отменили потому, что девять избирателей проголосовали без чека Государственной регистрационной службы — оборудование дало сбой.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 20 октября также аннулировали итоги прошедших президентских выборов. На четырех участках были расхождения между количеством пришедших избирателей и количеством использованных бюллетеней.

Несовпадение данных обнаружили независимые наблюдатели из «Коалиции за демократию и гражданское общество».

На этих участках были расхождения между количеством пришедших избирателей и количеством использованных бюллетеней.

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. По данным ручного подсчета голосов от 19 октября, в выборах победил экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Он набрал больше половины голосов избирателей.

На втором месте оказался депутат Жогорку Кенеша и бизнесмен Омурбек Бабанов, на третьем лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

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