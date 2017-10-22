Пожарные потушили возгорание в парке «Ата-Тюрк» — там загорелось сухотравие. В огне никто не пострадал.

В парке «Ата-Тюрк» разгорелся пожар. Пожарная служба назвала пожар «небольшим», но не назвала его точный масштаб.

С огнем справилась одна пожарная машина.

Причины возгорания выясняют.

Возгорание сухотравия назвали и причиной серии пожаров в Ботаническом саду.

Тогда пожары вспыхивали восемь раз в течение июля и августа, что привело к увольнению директора ботсада.

Правительство решило, что руководство сада не обеспечило необходимые условия для предотвращения пожаров — «не осуществляло своевременный полив травы, что привело к быстрой засухе территории сада».

Но работники Ботсада и экологи подозревали, что причиной пожаров стали поджоги.

По их мнению, пожары могли быть связаны с планами по строительству ветлаборатории на территории Ботсада.

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