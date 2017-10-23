Экс-игрок футбольного клуба «Милан» Кахабер Каладзе стал мэром города Тбилиси. Бывший капитан национальной сборной, Каладзе — кандидат от правящей партии «Грузинская мечта».
На выборах Каладзе набрал 51,13 процент голосов. За его ближайшего преследователя — независимого кандидата Александра Элисашвили — проголосовали 17,46 процентов избирателей.
Явка избирателей на выборах мэра столицы Грузии составила 43,4 процента населения.
Каха Каладзе выступал на позиции защитника за футбольные клубы «Динамо Тбилиси», «Динамо Киев», «Милан» и «Дженоа».
Спортивную карьеру он начал в тбилисском «Динамо» в 1993 году, где его приметил украинский клуб. В «Динамо Киев» Каладзе провел три сезона — трижды выиграл чемпионат Украины и один раз кубок страны.
Поздравим Каху Каладзе! Он избран мэром Тбилиси!!! https://t.co/F7Z2tOxJuv pic.twitter.com/z9qUa1NZgO
— dynamo.kiev.ua (@dynamo_kiev_ua) October 22, 2017
В 2001 году защитника приобрел «Милан». За девять лет (2001-2010) в составе итальянского гранда футболист дважды становился обладателем кубка Лиги чемпионов, чемпионом Серии А и обладателем Кубка Италии.
В 2010-м Каладзе перешел в футбольный клуб «Дженоа» на правах свободного агента, там он провел два сезона, и в 2012-м закончил карьеру.
В том же году пятикратный обладатель звания лучшего футболиста Грузии вступил в партию «Грузинская мечта» и был назначен министром энергетики и природных ресурсов.