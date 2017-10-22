Крупный пожар охватил шесть ресторанов в микрорайоне Асанбай на юго-востоке Бишкека. По предварительным данным, пострадавших нет, огонь ещё не потушен, но локализован.

Обновлено в 13:10.

По словам корреспондента Kloop.kg, находящегося на месте событий, пожар потушен на 70 процентов, осталось ликвидировать «небольшие очаги возгорания».

По словам медиков, пострадавших в пожаре нет.

Всего с огнём боролись 11 пожарных расчётов.

Предположительно, от огня пострадали шесть ресторанов, многие из них сгорели почти дотла.

Причина возгорания и сумма нанесенного ущерба пока неизвестны.

Выставочный центр «Асанбай» от огня не пострадал.

Пожар загорелся утром 22 октября около 10 часов.

Пожар случился в новой части микрорайона Асанбай, известной своими ресторанами, выставочным залом и парком с колесом обозрения.









В Асанбае горит ресто-улица!😱 pic.twitter.com/jkuYWQZQC8 — Зарема Жунусова (@Zarema1407) October 22, 2017

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Соавтор: Субанбек Ташбалтаев